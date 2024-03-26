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Mundo Deportivo: Холанд - главная цель Барселоны на 2025 год
"Блауграна" ищет нового лидера атаки
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" мечтает о подписании нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб всерьёз намерен осуществить трансфер летом 2025 года. Президент "сине-гранатовых" видит в приходе норвежца ответ на потенциальный трансфер Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
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Ещё одним побуждающим фактором для интереса к Холанду является возраст основного нападающего "Барсы" Роберта Левандовского, которому в этом году исполнится 36 лет.
Также отмечается, что Лапорта имеет отличные отношения с агентом футболиста Рафаэлой Пиментой.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых забил 29 голов и оформил 6 результативных передач.
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