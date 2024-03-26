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Эндрик - после разговора с Модричем: Надеюсь, что буду носить номер 9 на футболке Реала

Испания
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Большие амбиции бразильского вундеркинда

Эндрик - после разговора с Модричем: Надеюсь, что буду носить номер 9 на футболке Реала

Фото: twitter.com/Palmeiras/

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Нападающий "Палмейраса" и сборной Бразилии Эндрик поделился моментом со своей беседы с полузащитником мадридского "Реала" Лукой Модричем.

"Помню, как зашёл в раздевалку, и Модрич сказал мне: "Номер 9 и номер 10. Кто знает… в следующем сезоне, возможно, ты займёшь место рядом со мной". Это действительно пришлось мне по душе. Я подумал: чувак, если Модрич считает, что я достоин носить девятый номер, то я действительно чего-то стою. Я еще не приехал в Мадрид, так что не знаю, но надеюсь, что однажды буду выступать за "Реал" под номером 9", - цитирует Эндрика Players Tribune.

Напомним, этим летом 17-летний Эндрик пополнит состав "сливочных". В "Палмейрасе" юный бразилец выступает под 9-м номером.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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