Два клуба Премьер-Лиги хотят сотрудничать с Хави

"Челси" и "Ньюкасл" заинтересованы в сотрудничестве с главным тренером "Барселоны" Хави Эрнандесом.

По информации издания HITC, руководство обоих клубе будет рассматривать вариант с назначением специалиста на должность тренера лишь в том случае, если Хави не будет брать паузу в своей деятельности.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Эрнандес рассматривает возможность не покидать "Барселону" летом, но для этого необходимо выполнить три условия. Одно из них - победить в Лиге чемпионов.