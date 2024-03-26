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Два клуба Премьер-Лиги хотят сотрудничать с Хави
Хави Эрнандес может стать тренером одного из клубов АПЛ
twitter/FabrizioRomano
"Челси" и "Ньюкасл" заинтересованы в сотрудничестве с главным тренером "Барселоны" Хави Эрнандесом.
По информации издания HITC, руководство обоих клубе будет рассматривать вариант с назначением специалиста на должность тренера лишь в том случае, если Хави не будет брать паузу в своей деятельности.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Эрнандес рассматривает возможность не покидать "Барселону" летом, но для этого необходимо выполнить три условия. Одно из них - победить в Лиге чемпионов.
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Источник:HITC
Опубликовал: Екатерина Власова
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