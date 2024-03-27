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Главный тренер середняка Ла Лиги анонсировал свой уход в конце сезона после шести лет работы с клубом

Испания

Свою миссию он выполнил

Главный тренер середняка Ла Лиги анонсировал свой уход в конце сезона после шести лет работы с клубом

El Confidencial

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Пресс-служба испанской "Осасуны" сообщила об уходе главного тренера команды Ягобы Аррасате после завершения сезона 2023/24.

"Мы не только добились успехов, но и имели честь достичь их вместе с вами, капитаном нашего корабля. Ягоба, мы будем тебе вечно благодарны. Ты всегда будешь одним из нас", - говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Аррасате работает с памплонцами с июля 2018-го. После его назначения "Осасуна" на следующий сезон вернулась в высший дивизион, и ни разу с того времени не вылетала обратно в Сегунду. Главным достижением Аррасате является выход его подопечных в финал Кубка Испании в прошлом сезоне, в котором они уступили мадридскому "Реалу" со счётом 1:2.

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Осасуна (Памплона) Ягоба Аррасате тренер
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Опубликовал: Александр Бураков
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