Кроос продлит контракт с Реалом до 2025 года — Романо

Тони Кроос не покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий хавбек уже согласовал условия нового контракта с "королевским" клубом, согласно которому он проведёт в столице Испании ещё один сезон.

Напомним, что срок действующего соглашения Крооса со "сливочными" истекает в конце июня 2024 года.

