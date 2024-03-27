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Кроос продлит контракт с Реалом до 2025 года — Романо
Тони решил не менять обстановку
Getty Images / Global Images Ukraine
Тони Кроос не покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий хавбек уже согласовал условия нового контракта с "королевским" клубом, согласно которому он проведёт в столице Испании ещё один сезон.
Напомним, что срок действующего соглашения Крооса со "сливочными" истекает в конце июня 2024 года.
????⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024
Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.
Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5
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