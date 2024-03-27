Кроос продлит контракт с Реалом до 2025 года — Романо

Тони Кроос не покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

Читайте также Кроос ответил на вопросы о завершении карьеры и потенциальном трансфере Мбаппе в Реал

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий хавбек уже согласовал условия нового контракта с "королевским" клубом, согласно которому он проведёт в столице Испании ещё один сезон.

Напомним, что срок действующего соглашения Крооса со "сливочными" истекает в конце июня 2024 года.