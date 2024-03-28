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Хави может остаться в Барселоне, но на другой должности

Испания

Эпоха Хави в "Барсе" может продолжиться

Хави может остаться в Барселоне, но на другой должности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Эрнандеса в "Барселоне" может принять неожиданный поворот.

Несмотря на хорошие результаты, достигнутые Хави у руля "Барселоны" за последнее время, испанский специалист ясно даёт понять, что покинет клуб в конце сезона.

По информации Catalunya Ràdio, руководство "Барселоны" рассматривает вероятность того, чтобы Хави стал послом фонда клуба. Это соображение связано с историческим наследием, которое 44-летний экс-полузащитник оставил в качестве игрока, а также с надеждой, что он сможет пересмотреть свое решение и решит продолжить карьеру в стане "сине-гранатовых".

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Источник:
Barcelona noticias
Опубликовал: Александр Бураков
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