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Хави может остаться в Барселоне, но на другой должности
Эпоха Хави в "Барсе" может продолжиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Эрнандеса в "Барселоне" может принять неожиданный поворот.
Несмотря на хорошие результаты, достигнутые Хави у руля "Барселоны" за последнее время, испанский специалист ясно даёт понять, что покинет клуб в конце сезона.
По информации Catalunya Ràdio, руководство "Барселоны" рассматривает вероятность того, чтобы Хави стал послом фонда клуба. Это соображение связано с историческим наследием, которое 44-летний экс-полузащитник оставил в качестве игрока, а также с надеждой, что он сможет пересмотреть свое решение и решит продолжить карьеру в стане "сине-гранатовых".
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