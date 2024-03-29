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"Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение
Кто?
Футбольная команда "Барселона" добавила в свой список легенд Ивана Ракитича. Он лично поблагодарил клуб постом в твиттере.
"Какая честь войти в список легенд этого особенного клуба вместе с великими именами, которые носили его цвета".
"Я хотел бы поблагодарить "Барселону" за веру в меня летом 2014 года, спасибо президенту, персоналу, всем моим товарищам по команде и всем болельщикам за поддержку и все совместные моменты" - написал Иван Ракитич в посте.
What an honor to enter the list of legends of this very special club alongside the great names who have worn its colors.????????— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) March 27, 2024
I would like to thank the @FCBarcelona_es institution for believing in me in the summer of 2014, to the president, the staff, all my teammates, and all… pic.twitter.com/qdeY2bXQaG
Напомним, что экс-полузащитник каталонцев провел на "Камп Ноу" 6 сезонов и 137 матчей. Вместе с "Барселоной" он выигрывал: Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.
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