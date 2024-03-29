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"Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение

Испания
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"Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение

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Футбольная команда "Барселона" добавила в свой список легенд Ивана Ракитича. Он лично поблагодарил клуб постом в твиттере.

"Какая честь войти в список легенд этого особенного клуба вместе с великими именами, которые носили его цвета".

"Я хотел бы поблагодарить "Барселону" за веру в меня летом 2014 года, спасибо президенту, персоналу, всем моим товарищам по команде и всем болельщикам за поддержку и все совместные моменты" - написал Иван Ракитич в посте.

Напомним, что экс-полузащитник каталонцев провел на "Камп Ноу" 6 сезонов и 137 матчей. Вместе с "Барселоной" он выигрывал: Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.

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Барселона Иван Ракитич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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