"Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение

Футбольная команда "Барселона" добавила в свой список легенд Ивана Ракитича. Он лично поблагодарил клуб постом в твиттере.

"Какая честь войти в список легенд этого особенного клуба вместе с великими именами, которые носили его цвета".

"Я хотел бы поблагодарить "Барселону" за веру в меня летом 2014 года, спасибо президенту, персоналу, всем моим товарищам по команде и всем болельщикам за поддержку и все совместные моменты" - написал Иван Ракитич в посте.