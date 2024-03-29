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Мальорка продлила соглашение с Антонио Санчесом
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Красно-черные продлили контракт со своим центральным полузащитником Санчесом.
Соглашение с футболистом будет действовать до конца июня 2027 года.
"То, что все закончилось именно так, является очень хорошей и счастливой новостью для всех людей окружающих меня. Эти годы были очень хорошими для меня лично, но лучшее еще впереди. Клуб растет и я счастлив продолжать быть его частью", - подытожил Антонио Санчес.
Добавим, что испанец в этом сезоне сыграл 29 поединков, где отметился 3 голами и 3 ассистами.
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