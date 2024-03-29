Мальорка продлила соглашение с Антонио Санчесом

Красно-черные продлили контракт со своим центральным полузащитником Санчесом.

Соглашение с футболистом будет действовать до конца июня 2027 года.

"То, что все закончилось именно так, является очень хорошей и счастливой новостью для всех людей окружающих меня. Эти годы были очень хорошими для меня лично, но лучшее еще впереди. Клуб растет и я счастлив продолжать быть его частью", - подытожил Антонио Санчес.

Добавим, что испанец в этом сезоне сыграл 29 поединков, где отметился 3 голами и 3 ассистами.