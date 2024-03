Одноклубник Довбика и Цыганкова: На 100% уверен, что вернусь в Барселону

Защитник "Жироны" Эрик Гарсия, права на которого принадлежат "Барселоне", поделился своими надеждами на будущее.

Напомним, "Жирона" арендовала Гарсию из "Барселоны" летом 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний испанец провёл за "бело-красных" 21 матч в Ла Лиге, забив 2 гола.

???????? Eric Garcia: "I have a contract - what is 100% is that I will go back to Barça. Then we will see what happens".



"I know there’s competition at Barça, but I also know I’m doing well at Girona. I know my football. Competition makes everything better", told RAC1. pic.twitter.com/Q0UgVX2Qoc