  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона разработала долгосрочный проект с Хави
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона разработала долгосрочный проект с Хави

Испания
Обновлено

Руководство надеется, что Хави не покинет клуб в конце этого сезона

Барселона разработала долгосрочный проект с Хави

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте заявил, что руководство клуба разработало долгосрочный проект с Хави Эрнандесом.

"Я надеюсь и желаю, чтобы он остался здесь, в "Барсе", потому что мы говорим о долгосрочном проекте с ним, а не о сезоне или двух".

Читайте такжеХави: Кубарси и Ямал могут начать новую эру в Барсе

"Мы попытаемся убедить Хави, все зависит от него", - добавил вице-президент.

Сейчас "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 65 баллов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Ключевой игрок Атлетик Бильбао пропустит матч против Реала
yellow-arrow
Примера. Рамос тащит Севилью, Альмерия снова развалилась, Яремчук получил травму и не помог Валенсии
yellow-arrow
Грузинский голкипер может присоединиться к Милану как замена Меньяну
Хави Эрнандес Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 22:33
То нехай залишається, кращого навряд чи знайдуть. Хоча Барселініус буде проти).
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 22:33
То нехай залишається, кращого навряд чи знайдуть. Хоча Барселініус буде проти).
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости