Барселона разработала долгосрочный проект с Хави

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте заявил, что руководство клуба разработало долгосрочный проект с Хави Эрнандесом.

"Я надеюсь и желаю, чтобы он остался здесь, в "Барсе", потому что мы говорим о долгосрочном проекте с ним, а не о сезоне или двух".