Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона разработала долгосрочный проект с Хави
Руководство надеется, что Хави не покинет клуб в конце этого сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте заявил, что руководство клуба разработало долгосрочный проект с Хави Эрнандесом.
"Я надеюсь и желаю, чтобы он остался здесь, в "Барсе", потому что мы говорим о долгосрочном проекте с ним, а не о сезоне или двух".
Читайте такжеХави: Кубарси и Ямал могут начать новую эру в Барсе
"Мы попытаемся убедить Хави, все зависит от него", - добавил вице-президент.
Сейчас "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 65 баллов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 22:33
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Матч Польша – Украина состоится в Варшаве
- Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1