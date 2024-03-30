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Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:0. Час в большинстве — и все равно нервы

Испания

Натужная победа каталонцев

Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:0. Час в большинстве — и все равно нервы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" укрепилась на второй строчке в чемпионате благодаря очень странной победе.

Поначалу казалось, что счет будет разгромным, ведь "Лас-Пальмас" играл с высокой линией защиты, и хавбеки "Барсы" умело ее разрезали. Контригра от канарцев при этом едва просматривалась.

По итогу Рафинья открыл счет на 15-й минуте, но гол отменили, как показалось, ни за что.

Дальше было удаление у Вальеса — вратарь гостей снес того же Рафинью, когда он выбегал на ворота из глубины.

И что? Даже большинство не помогло "Барсе" убить интригу. Вместо этого Левандовский головой пробил в перекладину, а все тот же Рафинья с центра штрафной вообще не попал в ворота. Перерыв.

Во втором тайме "Лас-Пальмас" сел еще глубже в оборону, и "Барсе" стало даже сложнее. Тем более, было заметно, что Левандовский, Ямаль и другие после сборных устали.

Наверное, это могло даже закончиться сенсацией, но для этого гостям надо было хоть изредка контратаковать, а этого не было. Кроме того, на лавке у "Барсы" был Жоау Феликс, который решил исход встречи одной гениальной передачей — на сей раз Рафинья и офсайда избежал, и пробил как надо.

Интересно, что эпидемия промахов позже затронула и Феликса — он на 77-й минуте с трех метров попал в перекладину. Тем не менее, это было уже некритично.

В таблице победа позволила "Барсе" набрать 67 очков и временно подтянуться к "Реалу" на расстояние 5 баллов. У "Лас-Пальмаса" - 37 баллов и 12-я позиция.

30-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Рафинья, 59

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Фермин Лопес (Феликс, 56), Гюндоган, Роберто (Ромеу, 81) — Ямаль (Ферран Торрес, 71), Левандовский (Витор Роке, 81), Рафинья

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона (Бенито Рамирес, 79) — Парк, Муньос (Кампанья, 72), Луаодис (Молейро, 71), Кириан Родригес, Сандро (Марк Кардона, 79)— Мунир (Эскандель, 28)

Предупреждения: Гюндоган, 51, Роберто, 63, Иньиго Мартинес, 64, Левандовский, 81, Канселу, 88 — Серхи Кардона, 14

Удаление: Вальес, 25

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
31.03.2024 в 00:17
Несмотря на то, шо Рафинья забил победный гол, он в очередной раз доказал, шо он игрок второго сорта и в Барсе оказался по чистому недоразумению. И только благодаря чави и уходу Дембеле он до сих пор играет. Надо срочно спихивать его арабам пока те хорошую цену за это бревно дают.
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Комментарии 8
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Вarcelinius
31.03.2024 в 00:17
Несмотря на то, шо Рафинья забил победный гол, он в очередной раз доказал, шо он игрок второго сорта и в Барсе оказался по чистому недоразумению. И только благодаря чави и уходу Дембеле он до сих пор играет. Надо срочно спихивать его арабам пока те хорошую цену за это бревно дают.
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Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 00:31
Ну так... 5 голів + 7 асистів, sofascore та whoscored виставляють йому вищий бал ніж у Ямала (4+3), "А вам він не підходить!"? Олег не гони на другого нападника! Так йог далеко до Мессі, Суреса та Неймара Так наразі вони не грають за Барселону! Ламін через деякий час буде краще, але тоді Роберт Л... ще трошечки здасть На жаль кращого поки НЕ буде!
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Вarcelinius
31.03.2024 в 00:37
Ты видел сколько он запорол убойных голевых моментов и ещё сколько запорет? Лас Пальмас нас сегодня простил, ПСЖ не простит. Лучше пока нет? Найдём. Продадим это полено и найдём. Другое.
 
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Вarcelinius
31.03.2024 в 00:12
А Роберт то каков хитрец, а? Красавец!
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Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 00:13
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Вarcelinius
31.03.2024 в 00:22
Шо?
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
31.03.2024 в 00:06
Барса займе друге місце, якби результати такі були впродовж сезону - боролись би за чемпіонство, а так.... Не розумію, як вони Жироні програли?
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Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 00:04
НаФІГа «втомленого» Ямала на перший тайм було випускати? Знову смугастеньки наVARили… Який офсайд, коли м’яч до Рафініі потрапив під час боротьби Роберта з захисником! Добре хоч «фол останньої надії» правильно оцінили. А далі пішла гра на виснаження! З поганою реалізацією господарі… xG 1,69 / 0,24. В ствір лише Бара двічі влучила... Фелікс асист чудовий, проте з воротарського в перекладину КуБАРСІ теж допоміг на нуль зіграти! З важкою перемогою! Утім з ПСЖ таке не прокатить!
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