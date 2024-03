Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:0. Час в большинстве — и все равно нервы

"Барселона" укрепилась на второй строчке в чемпионате благодаря очень странной победе.

Поначалу казалось, что счет будет разгромным, ведь "Лас-Пальмас" играл с высокой линией защиты, и хавбеки "Барсы" умело ее разрезали. Контригра от канарцев при этом едва просматривалась.

По итогу Рафинья открыл счет на 15-й минуте, но гол отменили, как показалось, ни за что.

VAR called Raphinha offside for this goal ???????????????????????????????? One of the worst decisions I’ve ever seen in my life pic.twitter.com/V42RSm4xxK

Дальше было удаление у Вальеса — вратарь гостей снес того же Рафинью, когда он выбегал на ворота из глубины.

И что? Даже большинство не помогло "Барсе" убить интригу. Вместо этого Левандовский головой пробил в перекладину, а все тот же Рафинья с центра штрафной вообще не попал в ворота. Перерыв.

Во втором тайме "Лас-Пальмас" сел еще глубже в оборону, и "Барсе" стало даже сложнее. Тем более, было заметно, что Левандовский, Ямаль и другие после сборных устали.

Наверное, это могло даже закончиться сенсацией, но для этого гостям надо было хоть изредка контратаковать, а этого не было. Кроме того, на лавке у "Барсы" был Жоау Феликс, который решил исход встречи одной гениальной передачей — на сей раз Рафинья и офсайда избежал, и пробил как надо.

7 - Raphinha has opened the scoring in a @LaLigaEN match for Barcelona for the seventh time, only Robert Lewandowski (10) has done it more times for the club in the competition since the start of the 2022/23 season.



Key. pic.twitter.com/8pSKjzzmiR