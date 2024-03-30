Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:0. Час в большинстве — и все равно нервы

"Барселона" укрепилась на второй строчке в чемпионате благодаря очень странной победе.

Поначалу казалось, что счет будет разгромным, ведь "Лас-Пальмас" играл с высокой линией защиты, и хавбеки "Барсы" умело ее разрезали. Контригра от канарцев при этом едва просматривалась.

По итогу Рафинья открыл счет на 15-й минуте, но гол отменили, как показалось, ни за что.

VAR called Raphinha offside for this goal ????????????????????????????????



One of the worst decisions I’ve ever seen in my life



pic.twitter.com/V42RSm4xxK — H (@hazfcb_) March 30, 2024

Дальше было удаление у Вальеса — вратарь гостей снес того же Рафинью, когда он выбегал на ворота из глубины.

И что? Даже большинство не помогло "Барсе" убить интригу. Вместо этого Левандовский головой пробил в перекладину, а все тот же Рафинья с центра штрафной вообще не попал в ворота. Перерыв.

Во втором тайме "Лас-Пальмас" сел еще глубже в оборону, и "Барсе" стало даже сложнее. Тем более, было заметно, что Левандовский, Ямаль и другие после сборных устали.

Наверное, это могло даже закончиться сенсацией, но для этого гостям надо было хоть изредка контратаковать, а этого не было. Кроме того, на лавке у "Барсы" был Жоау Феликс, который решил исход встречи одной гениальной передачей — на сей раз Рафинья и офсайда избежал, и пробил как надо.

7 - Raphinha has opened the scoring in a @LaLigaEN match for Barcelona for the seventh time, only Robert Lewandowski (10) has done it more times for the club in the competition since the start of the 2022/23 season.



Key. pic.twitter.com/8pSKjzzmiR — OptaJose (@OptaJose) March 30, 2024

Интересно, что эпидемия промахов позже затронула и Феликса — он на 77-й минуте с трех метров попал в перекладину. Тем не менее, это было уже некритично.

В таблице победа позволила "Барсе" набрать 67 очков и временно подтянуться к "Реалу" на расстояние 5 баллов. У "Лас-Пальмаса" - 37 баллов и 12-я позиция.

30-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Рафинья, 59

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Фермин Лопес (Феликс, 56), Гюндоган, Роберто (Ромеу, 81) — Ямаль (Ферран Торрес, 71), Левандовский (Витор Роке, 81), Рафинья

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона (Бенито Рамирес, 79) — Парк, Муньос (Кампанья, 72), Луаодис (Молейро, 71), Кириан Родригес, Сандро (Марк Кардона, 79)— Мунир (Эскандель, 28)

Предупреждения: Гюндоган, 51, Роберто, 63, Иньиго Мартинес, 64, Левандовский, 81, Канселу, 88 — Серхи Кардона, 14

Удаление: Вальес, 25