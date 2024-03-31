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Анчелотти: Милитао не готов на 100%

Испания

Надеется, что центральный защитник сыграет в матче против Ман Сити

Анчелотти: Милитао не готов на 100%

Карло Анчелотті

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Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, какое физическое состояние у Эдера Милитао и когда он сможет полноценно играть.

"Милитао не готов на 100%. Возможно, в матче против "Атлетик Бильбао" я предоставлю ему игровые минуты. Его колено в порядке, но не хватает игровой практики, взаимодействии с партнерами, думаю до девятого числа он улучшить свое состояние", — сказал Анчелотти.

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Напомним, сегодня о 22:00 "Реал Мадрид" встретиться с "Атлетиком", а девятого апреля пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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