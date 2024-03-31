Анчелотти: Милитао не готов на 100%

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, какое физическое состояние у Эдера Милитао и когда он сможет полноценно играть.

"Милитао не готов на 100%. Возможно, в матче против "Атлетик Бильбао" я предоставлю ему игровые минуты. Его колено в порядке, но не хватает игровой практики, взаимодействии с партнерами, думаю до девятого числа он улучшить свое состояние", — сказал Анчелотти.

Напомним, сегодня о 22:00 "Реал Мадрид" встретиться с "Атлетиком", а девятого апреля пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".