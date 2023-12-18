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Анчелотти - о чемпионской гонке в Ла Лиге: Главный конкурент Реала - Жирона
Карло Анчелотти высказался после матча с Вильярреалом
rea lmadrid
Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.
"Сейчас главный конкурент "Реала" - "Жирона", но турнир в Ла Лиге очень длинный, и борьба с участием "Атлетико" и "Барселоны" будет крайне упорной до конца", - сказал главный тренер "Реала".
О травме Алабы.
"Жаль, что так получилось, мы очень расстроены - выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда не было трех "крестов" в течение нескольких месяцев (ранее такие же травмы получили Тибо Куртуа и Эдер Милитао).
Что остается делать команде - продолжать в том же духе. Мы и так добились большего, чем ожидалось. Несмотря на все эти проблемы, команда держит удар. В ближайшие дни посмотрим, что можно сделать (относительно замены Алабы)", - сказал Анчелотти.
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