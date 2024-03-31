"Мы очень хорошо защищаемся": Хави - о беспроигрышной серии

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о том, что на самом деле влияет на позитивный результат команды.

"Мы очень хорошо защищаемся. До красной карточки мы отыграли много мячей, мы настроены серьезно. Защита - это ключ к тому, чтобы быть там, где мы есть", — сказал Хави.

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Напомним, вчера "Барселона" победила "Лас-Пальмас", 1:0. Тем же продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 9 матчей, у "сине-гранатовой" команды 7 побед и 2 ничьи.