Довбик - лучший игрок Жироны в матче с Бетисом по версиям статистических порталов. Цыганков тоже в топе

В 30-м туре Ла Лиги "Жирона" вырвала победу над "Бетисом" в компенсированное время (3:2). Решающий мяч забил Стуани, а вот предыдущие 2 - на счету Довбыка. Нападающий вышел со старта, и был заменен лишь на 90+6 минуте. Виктор Цыганков тоже вышел в стартовом составе "Жироны", но покинул поле раньше - на 82-й минуте.

Артем Довбик, благодаря дублю, стал лучшим игроком команды, и вторым в матче в целом, по версии статистических порталов. Украинец был очень результативным: 2 удара - 2 гола. WhoScored выставили Артему оценку 8,1, а Sofascore - 8,4.

Виктор Цыганков ударов не имел, зато выиграл большинство единоборств, собирал на себе фолы и разгонял атаки. Его оценки также одни из самых высоких в игре - 6,6 от WhoScored, и 7,1 от Sofascore.

"Жирона" осталась на 3-м месте Ла Лиги. От "Барселоны" клуб отстает на 2 очка, а от первого "Реала" - на 7.