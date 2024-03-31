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Довбик - лучший игрок Жироны в матче с Бетисом по версиям статистических порталов. Цыганков тоже в топе
Команда украинцев побеждает
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 30-м туре Ла Лиги "Жирона" вырвала победу над "Бетисом" в компенсированное время (3:2). Решающий мяч забил Стуани, а вот предыдущие 2 - на счету Довбыка. Нападающий вышел со старта, и был заменен лишь на 90+6 минуте. Виктор Цыганков тоже вышел в стартовом составе "Жироны", но покинул поле раньше - на 82-й минуте.
Артем Довбик, благодаря дублю, стал лучшим игроком команды, и вторым в матче в целом, по версии статистических порталов. Украинец был очень результативным: 2 удара - 2 гола. WhoScored выставили Артему оценку 8,1, а Sofascore - 8,4.
Виктор Цыганков ударов не имел, зато выиграл большинство единоборств, собирал на себе фолы и разгонял атаки. Его оценки также одни из самых высоких в игре - 6,6 от WhoScored, и 7,1 от Sofascore.
"Жирона" осталась на 3-м месте Ла Лиги. От "Барселоны" клуб отстает на 2 очка, а от первого "Реала" - на 7.
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