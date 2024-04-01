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Первый матч с августа. Эдер Милитао вернулся на поле после тяжелой травмы
Бразильца встретили аплодисментами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" победил "Атлетик" Бильбао в тридцатом туре, и эта игра запомнится не только дублем Родриго, и сейвами Лунина, но и красивым эпизодом в конце встречи.
Свои первые игровые минуты после длительного отсутствия получил центрбек Эдер Милитао. 26-летний бразилец получил травму колена еще в первом туре Ла Лиги, и как раз в игре с "Атлетиком". На восстановление и реабилитацию Милитао понадобилось более восьми месяцев.
Интересно, чтобы провести замену, Лунин намеренно выбросил мяч за пределы поля. Болельщики на "Сантьяго Бернабеу" встретили Милитао громкими аплодисментами.
???????? ¡@edermilitao está DE VUELTA!#LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/ZeSg9VY021— LALIGA (@LaLiga) March 31, 2024
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