Первый матч с августа. Эдер Милитао вернулся на поле после тяжелой травмы

"Реал" победил "Атлетик" Бильбао в тридцатом туре, и эта игра запомнится не только дублем Родриго, и сейвами Лунина, но и красивым эпизодом в конце встречи.

Свои первые игровые минуты после длительного отсутствия получил центрбек Эдер Милитао. 26-летний бразилец получил травму колена еще в первом туре Ла Лиги, и как раз в игре с "Атлетиком". На восстановление и реабилитацию Милитао понадобилось более восьми месяцев.

Интересно, чтобы провести замену, Лунин намеренно выбросил мяч за пределы поля. Болельщики на "Сантьяго Бернабеу" встретили Милитао громкими аплодисментами.