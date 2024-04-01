Шоу Родриго. Реал Мадрид — Атлетик 2:0. Видео голов и обзор матча

Мадридский "Реал" дома комфортно разобрался с "Атлетиком". У басков был всего один явный голевой шанс — и тот нейтрализовал Лунин.

В остальном на поле были только "Сливочные", и ярче остальных играл Родриго — на его счету два выдающихся гола.

30-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетик" - 2:0

Голы: Родриго, 8, 73