Шоу Родриго. Реал Мадрид — Атлетик 2:0. Видео голов и обзор матча
Легкая победа "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Мадридский "Реал" дома комфортно разобрался с "Атлетиком". У басков был всего один явный голевой шанс — и тот нейтрализовал Лунин.
В остальном на поле были только "Сливочные", и ярче остальных играл Родриго — на его счету два выдающихся гола.
30-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Атлетик" - 2:0
Голы: Родриго, 8, 73
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