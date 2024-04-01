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Беллингем стал первым игроком Ла Лиги, забившим 10+ голов и отдавший 10+ ассистов в сезоне
Впечатляющие показатели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем отдал результативную передачу на Родриго в эпизоде со вторым голом в ворота "Атлетика" (2:0) в матче Ла Лиги.
Это стало 30-е результативное действие англичанина в текущем сезоне. Всего на счету Джуда 10 ассистов и 20 забитых мячей во всех турнирах с момента перехода в стан "сливочных".
Таким образом, Беллингем стал первым игроком испанского чемпионата, который забил более 10 голов и отдал 10 или больше результивных передач в этой кампании.
10 - @realmadriden midfielder Jude Bellingham is the first LaLiga player to reach double figures for both goals (20) and assists (10) this season in all competitions. Galactic. pic.twitter.com/1dwhvrRuP4— OptaJose (@OptaJose) March 31, 2024
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