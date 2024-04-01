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Беллингем стал первым игроком Ла Лиги, забившим 10+ голов и отдавший 10+ ассистов в сезоне

Испания

Впечатляющие показатели

Беллингем стал первым игроком Ла Лиги, забившим 10+ голов и отдавший 10+ ассистов в сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем отдал результативную передачу на Родриго в эпизоде со вторым голом в ворота "Атлетика" (2:0) в матче Ла Лиги.

Это стало 30-е результативное действие англичанина в текущем сезоне. Всего на счету Джуда 10 ассистов и 20 забитых мячей во всех турнирах с момента перехода в стан "сливочных".

Таким образом, Беллингем стал первым игроком испанского чемпионата, который забил более 10 голов и отдал 10 или больше результивных передач в этой кампании.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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