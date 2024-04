Обратно на лавку? Родриго высказался о возможной конкуренции с Мбаппе в Реале

Нападающий "Реала" Родриго оценил свои перспективы в случае перехода в мадридский клуб лидера "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Ранее Мбаппе сообщил журналистам о том, что расскажет о своём будущем до начала чемпионата Европы-2024.

⚪️ Rodrygo: “Mbappé to Real? I think it’s close as it’s what journalists say, I trust you guys! But I don’t know what’s going on”.



“If Mbappé comes, I will be benched? It will be an happy problem for the manager. I’m only focused on Real Madrid”. pic.twitter.com/uLGG7xVH1o