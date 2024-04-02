  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Романо: Кепа летом вернется в Челси. Реал рассчитывает на Куртуа и Лунина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романо: Кепа летом вернется в Челси. Реал рассчитывает на Куртуа и Лунина

Испания

Бельгиец восстановится после травмы, украинец должен подписать новый контракт

Романо: Кепа летом вернется в Челси. Реал рассчитывает на Куртуа и Лунина

фото из свободных источников

Новина українською

Испанский голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага летом покинет мадридский клуб и вернется в "Челси", которому принадлежит контракт игрока. Эту информацию подтверждает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, мадридцы в следующем сезоне ждут возвращения Куртуа и рассчитывают на продление контракта с Луниным.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" в начале сезона после травмы Тибо Куртуа, однако испанец проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину.

Всего в текущем сезоне испанский кипер сыграл за "Реал" 18 матчей (в основном, в начале сезона), в которых пропустил 18 голов и в 7 матчах отстоял на ноль.

По теме
yellow-arrow
Не хуже Шевы. Жирона выдала красивый арт повторению Довбиком достижения Шевченко. ФОТО
yellow-arrow
Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи
yellow-arrow
Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне
Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
твіттер Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости