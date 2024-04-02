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Романо: Кепа летом вернется в Челси. Реал рассчитывает на Куртуа и Лунина
Бельгиец восстановится после травмы, украинец должен подписать новый контракт
фото из свободных источников
Испанский голкипер "
Как сообщает источник, мадридцы в следующем сезоне ждут возвращения Куртуа и рассчитывают на продление контракта с Луниным.
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Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" в начале сезона после травмы Тибо Куртуа, однако испанец проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину.
Всего в текущем сезоне испанский кипер сыграл за "Реал" 18 матчей (в основном, в начале сезона), в которых пропустил 18 голов и в 7 матчах отстоял на ноль.
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