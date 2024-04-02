Романо: Кепа летом вернется в Челси. Реал рассчитывает на Куртуа и Лунина

Испанский голкипер " Реала " Кепа Аррисабалага летом покинет мадридский клуб и вернется в "Челси", которому принадлежит контракт игрока. Эту информацию подтверждает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, мадридцы в следующем сезоне ждут возвращения Куртуа и рассчитывают на продление контракта с Луниным.

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Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" в начале сезона после травмы Тибо Куртуа, однако испанец проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину.

Всего в текущем сезоне испанский кипер сыграл за "Реал" 18 матчей (в основном, в начале сезона), в которых пропустил 18 голов и в 7 матчах отстоял на ноль.