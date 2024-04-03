Арда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Атлетиком" дал команде два дня отдыха. Арда Гюлер не тратит время зря и занимается дополнительно, - сообщает Marca

Гюлер индивидуально работает в зале, чтобы улучшить свою физическую форму.

Напомним, что на талантливого турка, претендовала также "Барселона", но Гюлер выбрал "Реал". Он в нынешнем сезоне за "сливочных" отыграл пять матчей и отметился одним голом. Полузащитник летом 2023 года перешел из турецкого "Фенербахче" за 20 млн евро.