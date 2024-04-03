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Арда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок
Для чего он это делает?
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Атлетиком" дал команде два дня отдыха. Арда Гюлер не тратит время зря и занимается дополнительно, - сообщает Marca
Гюлер индивидуально работает в зале, чтобы улучшить свою физическую форму.
Напомним, что на талантливого турка, претендовала также "Барселона", но Гюлер выбрал "Реал". Он в нынешнем сезоне за "сливочных" отыграл пять матчей и отметился одним голом. Полузащитник летом 2023 года перешел из турецкого "Фенербахче" за 20 млн евро.
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