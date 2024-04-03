  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Арда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок

Испания

Для чего он это делает?

Арда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Атлетиком" дал команде два дня отдыха. Арда Гюлер не тратит время зря и занимается дополнительно, - сообщает Marca

Гюлер индивидуально работает в зале, чтобы улучшить свою физическую форму.

Напомним, что на талантливого турка, претендовала также "Барселона", но Гюлер выбрал "Реал". Он в нынешнем сезоне за "сливочных" отыграл пять матчей и отметился одним голом. Полузащитник летом 2023 года перешел из турецкого "Фенербахче" за 20 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Романо: Кепа летом вернется в Челси. Реал рассчитывает на Куртуа и Лунина
yellow-arrow
Не хуже Шевы. Жирона выдала красивый арт повторению Довбиком достижения Шевченко. ФОТО
yellow-arrow
Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи
Реал (Мадрид) Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости