Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дани Себальос может вернуться в Премьер-лигу
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
27-летний полузащитник Себальос не получает достаточно времени в "Реале" и может покинуть клуб этим летом. Ситуация, которая не остается незамеченной несколькими клубами, следящими за решением испанца.
Одним из таких клубов является "Ньюкасл", который уже интересовался Себальосом ранее. Клуб Премьер-лиги следит за всем, что происходит с андалузским полузащитником. Кроме "Ньюкасла", за игроком "Реала" также пристально следят клубы Ла Лиги, в частности мадридский "Атлетико".
Добавим, что в этом сезоне Себальос сыграл 21 матч и отметился одним голом и ассистом.
Популярное сейчас
- Трент: Уход Клоппа из команды будет мотивацией для всех нас
- Милота дня. Маленький болельщик Бенфики прорвался на поле в матче со Спортингом и отбил пять Трубину. ФОТО
- С 1992 года Реал вылетал в 1/4 ЛЧ только от Динамо и еще двух клубов
- Примера. Жирона — Бетис 3:2. Дубль Довбика и чудо Стуани
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО