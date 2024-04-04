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Дани Себальос может вернуться в Премьер-лигу

Испания

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Дани Себальос может вернуться в Премьер-лигу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

27-летний полузащитник Себальос не получает достаточно времени в "Реале" и может покинуть клуб этим летом. Ситуация, которая не остается незамеченной несколькими клубами, следящими за решением испанца.

Одним из таких клубов является "Ньюкасл", который уже интересовался Себальосом ранее. Клуб Премьер-лиги следит за всем, что происходит с андалузским полузащитником. Кроме "Ньюкасла", за игроком "Реала" также пристально следят клубы Ла Лиги, в частности мадридский "Атлетико".

Добавим, что в этом сезоне Себальос сыграл 21 матч и отметился одним голом и ассистом.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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