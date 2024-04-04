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Севилья хочет продолжить сотрудничество со своим голкипером - Источник

Испания

Руководство довольны игрой вратаря

Севилья хочет продолжить сотрудничество со своим голкипером - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Севилья" хочет продолжить сотрудничество со своим голкипером Эрьяном Нюландом.

По информации MD, руководство довольны игрой вратаря. Сейчас между клубом и игроком ведутся переговоры о подписании нового контракта.

У Эръяна договор с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Голкипер в нынешнем сезоне провел 16 поединков, в которых пропустил 17 мячей; 4 матча отыграл на ноль.

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Источник:
MD
Опубликовал: Екатерина Власова
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