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Барселона планирует вернуть Шади Риада, чтобы потом выгодно продать, - СМИ
Блауграна хочет заработать на марокканском защитнике
Getty Images
"Барселона" хочет вернуть Шади Риада, сообщает Sport.es.
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Как говорится в издании, из-за развития марокканского защитника в "Бетисе" "Барселона" собирается активировать опцию обратного выкупа и за 7 миллионов евро вернуть 20-летнего игрока в "сине-гранатовую" команду. Отмечается, что в планах "Барселоны" не оставлять игрока в клубе, а продать его за 15 миллионов евро.
Напомним, за этот сезон Риад провел в чемпионате Испании 19 матчей без результативных действий. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
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