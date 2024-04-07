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Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Фулхэма
Об этом сообщает Sky Sports
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее Андреаса Перейры в Лондоне может стать неопределенным этим летом, а мадридский "Атлетико" является одним из клубов, которые следят за его ситуацией. Матрасники проявляли интерес к игроку во время январского трансферного окна, но "Фулхэм" даже не рассматривал возможность обсуждения потенциальной продажи.
Перейра и его команда ожидают, что клуб рассмотрит любые предложения, которые поступят во время трансферного окна, но он предпочитает остаться в Премьер-лиге. Несколько итальянских клубов также присматриваются к бразильцу накануне лета, когда у атакующего полузащитника осталось два года контракта с "Фулхэмом".
Добавим, что Андреас Перейра в этом сезонов сыграл 39 поединков, где отметился голом и 9 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.
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