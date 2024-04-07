  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Фулхэма
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Фулхэма

Испания

Об этом сообщает Sky Sports

Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Фулхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Андреаса Перейры в Лондоне может стать неопределенным этим летом, а мадридский "Атлетико" является одним из клубов, которые следят за его ситуацией. Матрасники проявляли интерес к игроку во время январского трансферного окна, но "Фулхэм" даже не рассматривал возможность обсуждения потенциальной продажи.

Перейра и его команда ожидают, что клуб рассмотрит любые предложения, которые поступят во время трансферного окна, но он предпочитает остаться в Премьер-лиге. Несколько итальянских клубов также присматриваются к бразильцу накануне лета, когда у атакующего полузащитника осталось два года контракта с "Фулхэмом".

Добавим, что Андреас Перейра в этом сезонов сыграл 39 поединков, где отметился голом и 9 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Барселона планирует вернуть Шади Риада, чтобы потом выгодно продать, - СМИ
yellow-arrow
Падение Колоса. Как Флорентино Перес покинул Реал в середине нулевых
yellow-arrow
Летом 19-летний защитник Барселоны может сменить чемпионат
Атлетико (Мадрид) Фулхэм (Лондон) Андреас Перейра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости