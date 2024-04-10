Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону

В Барселоне очень расстроились из-за интервью Роналдиньо перед плей-офф Лиги чемпионов в феврале 2017-го.

“Не могу сделать выбор между "Барселоной" и "ПСЖ". Обе команды в моем сердце, поэтому я желаю успеха обоим”.

Конечно, вскоре Ронни выгнали с должности посла каталонского клуба — формальным поводом стала его поддержка ультраправого Жаира Болсонару.

Он так и не научился принимать взвешенные решения и говорить то, что следует сказать. Сколько таких было? Список длиннющий — от Гарринчи и до Марадоны.

Другое дело, что привязанность Роналдиньо к Парижу тоже объяснима. Очень много воспоминаний – плохих и прекрасных, эффектных и безобразных – связывает его с “ПСЖ”. За два с половиной года он сделал столько, что хватило бы на всю карьеру.

Само собой, "Барселона" об этом знала. Но разве ей оставили выбор?

***

Это было лето 2003 года, и на "Камп Ноу" готовили выборы президента.

Жоан Гаспар подал в отставку во время четвертого сезона без трофеев, когда команда даже не претендовала на место в Лиге чемпионов.

И кто должен был его заменить? В фавориты выбился амбициозный Жоан Лапорта, который так хорошо говорил по-английски и показывал слайды, что старшее поколение в шутку прозвало его "мальчиком с PowerPoint".

Ну, и еще он убеждал, что у него был туз в рукаве — метод, который Перес мог запатентовать после истории с Фигу в 2000-м.

"Мы начнем строить новую "Барселону" и привезем Дэвида Бекхэма. С ним мы будем снова выигрывать титулы. Бекхэм поставит "Барселону" в один ряд с лучшими клубами мира".

Звучит, правда? Но была маленькая проблема – Бэкс знать не хотел никакой Каталонии. В его глазах "Барса" была середняком, не стоящим внимания.

Конечно, Лапорта об этом знал, но блефовал и вел переговоры с "МЮ" так, будто все на мази. Только первый помощник Сандро Росель выступал против – по его мнению, смотреть следовало не на Манчестер, а на Париж, где бегал один очень специфический бразилец.

Но Лапорта хотел Бекхэма.

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Тем временем Роналдиньо в "ПСЖ" больше шокировал, чем забивал.

С самого начала это было тяжелое сотрудничество. Игрок на пару с агентом нагло сбежали в Париж из "Гремио" весной 2001-го, но ФИФА запретила играть до урегулирования всех условий, и Ронни сидел до сентября.

Конечно, никто не сомневался в таланте Роналдиньо. Он привел Бразилию к победе на чемпионате мира U-17 в 1997 году, где они выиграли все матчи с разницей голов 21:2. За этим последовал дебют среди взрослых — и сразу 8 голов в Серии А.

А Дунга? Вы видели, что он сделал с одним из лучших опорных хавов Бразилии?

Короче, Диньо был звездой, только понимал это неправильно. Когда ФИФА дала зеленый свет, он не помогал "ПСЖ", а словно специально загонял себя в трудные положения, чтобы постараться из них выбраться. Это был дворовой, а не профессиональный подход.

И еще это было очень странно, ведь в Париже было с кем играть. Почеттино в защите, Артета в опорной зоне, Окоча рядом и Анелька на острие – что еще нужно?

Тем не менее, в первом сезоне в Париже Роналдиньо целых полгода валял дурака и только зимой, когда Анелька уехал в аренду, а Окоча – на КАН, показал себя. Среди прочих его дар оценили, например, "Генгам", где бразилец обыграл всю защиту...

... "Лорьян", которому Диньо забил фирменный штрафной.

... "Труа", гол которому выглядел особенно издевательским.

В итоге "ПСЖ" завершил тот чемпионат 4-м, а Роналдиньо уехал на ЧМ-2002, что некоторое время было под вопросом из-за его проблем и прогресса подрастающего Кака.

Ну, а что было на полях Японии и Кореи — вы, наверное, помните. Да и какой болельщик забудет тот гол за шиворот Дэвиду Симену?

Это был праздник для футбола и... проклятие для "ПСЖ". После триумфа Роналдиньо, и без того не режимщик, окончательно пустился берега.

"Он практически не тренировался: появлялся в пятницу, чтобы сыграть в субботу. В этом весь Роналдиньо. Думаю, он подражал Ромарио, который тоже бухал каждый вечер, но Ронни не имел такого успеха. Каждое утро он приходил в солнцезащитных очках, падал на массажный столик и отсыпался", – вспоминал экс-парижанин Жером Леруа.

Из-за загулов Ронни отстраняли от тренировок; он регулярно попадал на страницы желтой прессы, где какая-то танцовщица хвасталась, что он ее трахнул восемь раз за ночь. Тем временем тренер Луис Фернандес не скрывал злости:

“У него нет гигиены топового спортсмена. У Роналдиньо очень много таланта, но это может его уничтожить”.

All time stats for Neymar and Ronaldinho at PSG. pic.twitter.com/oFpTU87yuM — . (@AfcTommy_) August 19, 2020

На поле у бразильца на один гениальный матч приходилось два серых, причем зажигал он в основном с грандами — например, на "Велодроме".

Может быть, поэтому Лапорта хотел не его, а Бекхэма?

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Трансферное лето тем временем раскручивалось.

Пока "Барса" торговала Бэкса, "МЮ" видел на его позиции... Роналдиньо.

Это было действительно очень, очень близко. Зарплата и даже игровой номер уже были договорены, оставалось только подписать документы, и тут в офис Манчестера приехал злой как черт Бекхэм. Ему сказали, что у него за спиной "МЮ" принял предложение "Барселоны".

“Я был очень разочарован и удивлен, когда узнал это. Я не собирался встречаться с Лапортой. Меня просто использовали как пешку в большой игре”.

Вероятно, в тот момент Перес и захотел его купить. "Барса" не смогла приобрести лучшую правую ногу планеты, но для Мадрида это не стало проблемой — какие могли получиться заголовки!

Florentino Pérez: "I know exactly what my fans want, and I knew David Beckham was one of those players who were born to play for Real Madrid… so I did everything to sign him."



"With all respect to United, like I said, he was born to play for Madrid... we were able to triple… pic.twitter.com/7ck65wM6Va — Football Talk (@FootballTalkHQ) October 16, 2023

С деньгами, правда, было трудно, но у Флорентино был на примете балласт, чьи футболки раскупались слишком медленно — и уже вскоре Клод Макелеле сидел на чемоданах.

Бекхэм, в свою очередь, улыбался истинно голливудской улыбкой с футболкой "Реала" в рукаах - и никто из присутствующих не подозревал, что наблюдает начало конца эры "Галактикос".

Тем временем в Манчестере шокировано читал последние новости Пол Скоулз:

“Мы были так близки к трансферу Роналдиньо, что нам даже объявили о нем. Мы все были взволнованы — еще бы, такой игрок! Все знали, что он принесет нам что-то особенное — может, как когда-то Кантона. А потом через три дня во время предсезонки мы уже играли против него, и это было очень странно”.

????| Back in the summer of 2003, Ronaldinho was on the verge of joining Manchester United. Sir Alex Ferguson had set his sights on the Brazilian superstar, making him his top transfer target. Negotiations fell through at the eleventh hour, and the Brazilian signed for Barcelona.… pic.twitter.com/kJTEILEv7L — centredevils. (@centredevils) March 30, 2023

Писали, что сэр Алекс даже вылетал в Париж, чтобы разобраться, но в последний момент ему дали отбой.

Росель и Лапорта победили.

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Жоан набрал 53% на выборах и стал президентом "Барсы" - это есть в Википедии.

Что же касается Сандро, то это он обогнал "МЮ" на финишной прямой благодаря связям в Бразилии, где долго работал в местном департаменте Nike, организовывал спарринги, выступал посредником при заключении рекламных контрактов.

Конечно, вы в курсе, что этот не слишком прозрачный бизнес спустя много лет привел Роселя в тюрьму.

Но тогда, в 2003-м, он еще был героем — он привез на "Камп Ноу" Волшебника, поражавшего фанатов уже на презентации.

"Я принял решение перейти в "Барселону", поскольку имел большую дружбу с Роселем, – объяснял Роналдиньо в интервью Cadena Ser. – Когда я подписал контракт, я не ощущал давления. Я гордился играть там, где играли Ромарио, Роналдо и Ривалдо. У меня появился шанс стать новой "Р".

Уже в дебютном сезоне на "Камп Ноу" он забил 22 гола и стал лучшим игроком мира по версии ФИФА — разительный контраст с тем, что было в "ПСЖ".

А что "МЮ"? Замену Бекхэму там искали еще месяц, а потом выбрали совсем зеленого парня, который только делал первые шаги в лиссабонском "Спортинге".

Ну, и по поводу знаменитой басни, мол, "Реал" выбрал Бекхэма, а не Роналдиньо, поскольку тот "своим уродством мог утопить бренд" - так якобы выразился в разговоре с журналистом El Pais Давидом Торресом один из директоров "Сливочных". Правда ли это? Ну, по крайней мере, брат и агент Ронни Роберто Ассис тем летом подтверждал, что контакты с Мадридом действительно были. Дальше додумывайте уже сами.