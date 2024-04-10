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Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону

Испания
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Лето, изменившее футбол

Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В Барселоне очень расстроились из-за интервью Роналдиньо перед плей-офф Лиги чемпионов в феврале 2017-го.

“Не могу сделать выбор между "Барселоной" и "ПСЖ". Обе команды в моем сердце, поэтому я желаю успеха обоим”.

Конечно, вскоре Ронни выгнали с должности посла каталонского клуба — формальным поводом стала его поддержка ультраправого Жаира Болсонару.

Он так и не научился принимать взвешенные решения и говорить то, что следует сказать. Сколько таких было? Список длиннющий — от Гарринчи и до Марадоны.

Другое дело, что привязанность Роналдиньо к Парижу тоже объяснима. Очень много воспоминаний – плохих и прекрасных, эффектных и безобразных – связывает его с “ПСЖ”. За два с половиной года он сделал столько, что хватило бы на всю карьеру.

Само собой, "Барселона" об этом знала. Но разве ей оставили выбор?

***

Это было лето 2003 года, и на "Камп Ноу" готовили выборы президента.

Жоан Гаспар подал в отставку во время четвертого сезона без трофеев, когда команда даже не претендовала на место в Лиге чемпионов.

И кто должен был его заменить? В фавориты выбился амбициозный Жоан Лапорта, который так хорошо говорил по-английски и показывал слайды, что старшее поколение в шутку прозвало его "мальчиком с PowerPoint".

Ну, и еще он убеждал, что у него был туз в рукаве — метод, который Перес мог запатентовать после истории с Фигу в 2000-м.

"Мы начнем строить новую "Барселону" и привезем Дэвида Бекхэма. С ним мы будем снова выигрывать титулы. Бекхэм поставит "Барселону" в один ряд с лучшими клубами мира".

Звучит, правда? Но была маленькая проблема – Бэкс знать не хотел никакой Каталонии. В его глазах "Барса" была середняком, не стоящим внимания.

Конечно, Лапорта об этом знал, но блефовал и вел переговоры с "МЮ" так, будто все на мази. Только первый помощник Сандро Росель выступал против – по его мнению, смотреть следовало не на Манчестер, а на Париж, где бегал один очень специфический бразилец.

Но Лапорта хотел Бекхэма.

***

Тем временем Роналдиньо в "ПСЖ" больше шокировал, чем забивал.

С самого начала это было тяжелое сотрудничество. Игрок на пару с агентом нагло сбежали в Париж из "Гремио" весной 2001-го, но ФИФА запретила играть до урегулирования всех условий, и Ронни сидел до сентября.

Конечно, никто не сомневался в таланте Роналдиньо. Он привел Бразилию к победе на чемпионате мира U-17 в 1997 году, где они выиграли все матчи с разницей голов 21:2. За этим последовал дебют среди взрослых — и сразу 8 голов в Серии А.

А Дунга? Вы видели, что он сделал с одним из лучших опорных хавов Бразилии?

Короче, Диньо был звездой, только понимал это неправильно. Когда ФИФА дала зеленый свет, он не помогал "ПСЖ", а словно специально загонял себя в трудные положения, чтобы постараться из них выбраться. Это был дворовой, а не профессиональный подход.

И еще это было очень странно, ведь в Париже было с кем играть. Почеттино в защите, Артета в опорной зоне, Окоча рядом и Анелька на острие – что еще нужно?

Тем не менее, в первом сезоне в Париже Роналдиньо целых полгода валял дурака и только зимой, когда Анелька уехал в аренду, а Окоча – на КАН, показал себя. Среди прочих его дар оценили, например, "Генгам", где бразилец обыграл всю защиту...

... "Лорьян", которому Диньо забил фирменный штрафной.

... "Труа", гол которому выглядел особенно издевательским.

В итоге "ПСЖ" завершил тот чемпионат 4-м, а Роналдиньо уехал на ЧМ-2002, что некоторое время было под вопросом из-за его проблем и прогресса подрастающего Кака.

Ну, а что было на полях Японии и Кореи — вы, наверное, помните. Да и какой болельщик забудет тот гол за шиворот Дэвиду Симену?

Это был праздник для футбола и... проклятие для "ПСЖ". После триумфа Роналдиньо, и без того не режимщик, окончательно пустился берега.

"Он практически не тренировался: появлялся в пятницу, чтобы сыграть в субботу. В этом весь Роналдиньо. Думаю, он подражал Ромарио, который тоже бухал каждый вечер, но Ронни не имел такого успеха. Каждое утро он приходил в солнцезащитных очках, падал на массажный столик и отсыпался", – вспоминал экс-парижанин Жером Леруа.

Из-за загулов Ронни отстраняли от тренировок; он регулярно попадал на страницы желтой прессы, где какая-то танцовщица хвасталась, что он ее трахнул восемь раз за ночь. Тем временем тренер Луис Фернандес не скрывал злости:

“У него нет гигиены топового спортсмена. У Роналдиньо очень много таланта, но это может его уничтожить”.

На поле у бразильца на один гениальный матч приходилось два серых, причем зажигал он в основном с грандами — например, на "Велодроме".

Может быть, поэтому Лапорта хотел не его, а Бекхэма?

***

Трансферное лето тем временем раскручивалось.

Пока "Барса" торговала Бэкса, "МЮ" видел на его позиции... Роналдиньо.

Это было действительно очень, очень близко. Зарплата и даже игровой номер уже были договорены, оставалось только подписать документы, и тут в офис Манчестера приехал злой как черт Бекхэм. Ему сказали, что у него за спиной "МЮ" принял предложение "Барселоны".

“Я был очень разочарован и удивлен, когда узнал это. Я не собирался встречаться с Лапортой. Меня просто использовали как пешку в большой игре”.

Вероятно, в тот момент Перес и захотел его купить. "Барса" не смогла приобрести лучшую правую ногу планеты, но для Мадрида это не стало проблемой — какие могли получиться заголовки!

С деньгами, правда, было трудно, но у Флорентино был на примете балласт, чьи футболки раскупались слишком медленно — и уже вскоре Клод Макелеле сидел на чемоданах.

Бекхэм, в свою очередь, улыбался истинно голливудской улыбкой с футболкой "Реала" в рукаах - и никто из присутствующих не подозревал, что наблюдает начало конца эры "Галактикос".

Тем временем в Манчестере шокировано читал последние новости Пол Скоулз:

“Мы были так близки к трансферу Роналдиньо, что нам даже объявили о нем. Мы все были взволнованы — еще бы, такой игрок! Все знали, что он принесет нам что-то особенное — может, как когда-то Кантона. А потом через три дня во время предсезонки мы уже играли против него, и это было очень странно”.

Писали, что сэр Алекс даже вылетал в Париж, чтобы разобраться, но в последний момент ему дали отбой.

Росель и Лапорта победили.

***

Жоан набрал 53% на выборах и стал президентом "Барсы" - это есть в Википедии.

Что же касается Сандро, то это он обогнал "МЮ" на финишной прямой благодаря связям в Бразилии, где долго работал в местном департаменте Nike, организовывал спарринги, выступал посредником при заключении рекламных контрактов.

Конечно, вы в курсе, что этот не слишком прозрачный бизнес спустя много лет привел Роселя в тюрьму.

Но тогда, в 2003-м, он еще был героем — он привез на "Камп Ноу" Волшебника, поражавшего фанатов уже на презентации.

"Я принял решение перейти в "Барселону", поскольку имел большую дружбу с Роселем, – объяснял Роналдиньо в интервью Cadena Ser. – Когда я подписал контракт, я не ощущал давления. Я гордился играть там, где играли Ромарио, Роналдо и Ривалдо. У меня появился шанс стать новой "Р".

Уже в дебютном сезоне на "Камп Ноу" он забил 22 гола и стал лучшим игроком мира по версии ФИФА — разительный контраст с тем, что было в "ПСЖ".

А что "МЮ"? Замену Бекхэму там искали еще месяц, а потом выбрали совсем зеленого парня, который только делал первые шаги в лиссабонском "Спортинге".

Ну, и по поводу знаменитой басни, мол, "Реал" выбрал Бекхэма, а не Роналдиньо, поскольку тот "своим уродством мог утопить бренд" - так якобы выразился в разговоре с журналистом El Pais Давидом Торресом один из директоров "Сливочных". Правда ли это? Ну, по крайней мере, брат и агент Ронни Роберто Ассис тем летом подтверждал, что контакты с Мадридом действительно были. Дальше додумывайте уже сами.

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