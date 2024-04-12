Барселона представила форму с логотипом колумбийской певицы на Эль Класико с Реалом

Пресс-служба каталонской "Барселоны" опубликовала фото нового комплекта формы команды.

На ней появится логотип колумбийской певицы Кароль Джи (Karol G), который оформлен в виде сердца из шипов.

Стоит отметить, что Karol G четыре года подряд становится самой прослушиваемой латиноамериканской исполнительницей в стриминговом сервисе Spotify.

В этой форме "сине-гранатовые" сыграют в выездном матче 32-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".