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Барселона представила форму с логотипом колумбийской певицы на Эль Класико с Реалом

Испания

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Барселона представила форму с логотипом колумбийской певицы на Эль Класико с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

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Пресс-служба каталонской "Барселоны" опубликовала фото нового комплекта формы команды.

На ней появится логотип колумбийской певицы Кароль Джи (Karol G), который оформлен в виде сердца из шипов.

Стоит отметить, что Karol G четыре года подряд становится самой прослушиваемой латиноамериканской исполнительницей в стриминговом сервисе Spotify.

В этой форме "сине-гранатовые" сыграют в выездном матче 32-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

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Опубликовал: Александр Бураков
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