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Барселона представила форму с логотипом колумбийской певицы на Эль Класико с Реалом
Оригинально
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Пресс-служба каталонской "Барселоны" опубликовала фото нового комплекта формы команды.
На ней появится логотип колумбийской певицы Кароль Джи (Karol G), который оформлен в виде сердца из шипов.
Стоит отметить, что Karol G четыре года подряд становится самой прослушиваемой латиноамериканской исполнительницей в стриминговом сервисе Spotify.
В этой форме "сине-гранатовые" сыграют в выездном матче 32-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".
Barcelona x Karol G ❤️ pic.twitter.com/e9ceVElLmc— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 12, 2024
Our Brazilians. ???????? pic.twitter.com/Zjc9YVtKeS— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 12, 2024
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