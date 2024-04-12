Кадис — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после красивой победы над "ПСЖ" в Париже (3:2) едет в гости к "Кадису", и здесь трудно что-то прогнозировать.

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Да, соперник идет в зоне вылета, но он проиграл только 1 матч из последних 5, и вдобавок набрал 18 из 25 своих очков на домашнем поле. На "Нуэво Мирандилье" никому не бывает сладко.

Вдобавок "Барса" точно будет думать об ответке с "ПСЖ", ведь на кону полуфинал ЛЧ, а еще дальше у нее Эль Класико против "Реала". Во многом чтобы сэкономить силы на те матчи Левандовский и Канселу заработали по спорной карточке и в Кадис даже не поехали.

Удастся ли "Субмарине" наказать фаворита за такое отношение — узнаем в субботу , 13 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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