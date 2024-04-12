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Хави - о Араухо: Он является ключевым игроком для Барселоны

Испания

Специалист не хочет, чтобы защитник Барселоны покинул команду

Хави - о Араухо: Он является ключевым игроком для Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался относительно будущего защитника Рональда Араухо.

"Он является ключевым игроком для "Барсы". Он очень важен для нас, и я не хочу, чтобы он перешел в другую команду. Руководство клуба должно сохранить Араухо, я уверен в этом на 100%".

Рональд в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.

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Хави Эрнандес Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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