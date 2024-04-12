Хави - о Араухо: Он является ключевым игроком для Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался относительно будущего защитника Рональда Араухо.

"Он является ключевым игроком для "Барсы". Он очень важен для нас, и я не хочу, чтобы он перешел в другую команду. Руководство клуба должно сохранить Араухо, я уверен в этом на 100%".