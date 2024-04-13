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Обновленный Камп Ноу будет приносить Барсе 120 миллионов евро в год

Испания
Обновлено

Во время презентации рассказали о технических аспектах и архитектурных деталях обновленного стадиона

Обновленный Камп Ноу будет приносить Барсе 120 миллионов евро в год

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" поделилась комментариями о проекте обновленного "Камп Ноу".

По имеющейся информации, первая игра команды на обновленном "Камп Ноу" может пройти в конце 2024 года. Вице-президент "Барселоны" Елена Форт рассказала что в обновленном "Камп Ноу" будет присутствовать услуга "Barça Hospitality", которая будет включать в себя спонсорские и VIP-предложения, благодаря этой услуге внутри "Барселоны" уверенные что клуб сможет зарабатывать 120 миллионов евро в год.

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Напомним, реконструкция стадиона началась в июне 2023 года.

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Источник:
ФК Барселона
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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