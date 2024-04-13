  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мальорка - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальорка - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Лунин на Балеарских островах – смотреть онлайн трансляцию матча

Мальорка - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" во вторник свел вничью фееричный матч с "Манчестер Сити" (3:3), и впереди у "Сливочных" выезд на "Этихад". Конечно, они думают о нем. Тем временем "Мальорка" хоть и проиграла финал Кубка короля, но остается сложной домашней командой, проигравшей на "Сон Моиш" только 3 матча из 15 в Ла Лиге. На бумаге эта игра не выглядит простой для фаворита.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Испании, 31-й тур

13 апреля 2024. Пальма, "Сон Муа"

"Мальорка" 19:30 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Мальорка - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Мальорка – Реал Мадрид

По теме
yellow-arrow
Атлетико Мадрид нацелился на трех игроков Жироны
yellow-arrow
СМИ: Бывший тренер Реал Мадрида может заменить Стефано Пиоли в Милане
yellow-arrow
Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал Переса
телетрансляции Наши за границей Реал (Мадрид) Мальорка Ла Лига Андрей Лунин Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости