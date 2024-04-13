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Мальорка - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Лунин на Балеарских островах – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" во вторник свел вничью фееричный матч с "Манчестер Сити" (3:3), и впереди у "Сливочных" выезд на "Этихад". Конечно, они думают о нем. Тем временем "Мальорка" хоть и проиграла финал Кубка короля, но остается сложной домашней командой, проигравшей на "Сон Моиш" только 3 матча из 15 в Ла Лиге. На бумаге эта игра не выглядит простой для фаворита.
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Чемпионат Испании, 31-й тур
13 апреля 2024. Пальма, "Сон Муа"
"Мальорка" 19:30 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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