Мальорка - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" во вторник свел вничью фееричный матч с "Манчестер Сити" (3:3), и впереди у "Сливочных" выезд на "Этихад". Конечно, они думают о нем. Тем временем "Мальорка" хоть и проиграла финал Кубка короля, но остается сложной домашней командой, проигравшей на "Сон Моиш" только 3 матча из 15 в Ла Лиге. На бумаге эта игра не выглядит простой для фаворита.

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Чемпионат Испании, 31-й тур

13 апреля 2024. Пальма, "Сон Муа"

"Мальорка" 19:30 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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