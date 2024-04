Примера. Кадис — Барселона 0:1. Жоау Феликс в ударе

"Барса" даже без Левандовского, Гюндогана, Араухо, Канселу и почти без Педри одолела в гостях одного из аутсайдеров Ла Лиги.

Безусловно, пришлось попотеть. На старте матча у "Кадиса" было даже преимущество в остроте, но пожары тушил сэйвами тер Штеген.

Тем не менее, результат справедлив, ведь когда "Барса" завелась, то была на порядок острее. Сперва Форт едва не забросил мяч за голову голкиперу; затем Жоау Феликс забил яркий гол ударом в падении через себя; ну, и завершился тайм моментом Фермина Лопеса, чей удар с линии ворот выбил Чуст. Перерыв.

6 - @joaofelix70 has scored six goals in five games against Cádiz in @LaLigaEN (three of them at Nuevo Mirandilla) his highest record against a single opponent in the competition.