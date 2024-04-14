Конкурент Лунина - непростой парень. Тибо Куртуа - неуклюжий в детстве, с рюкзаком скандалов за спиной и туманным будущим

Сезон 2023/2024 пролетел мимо Тибо Куртуа. Разрыв крестообразной связки правого колена и разрыв мениска левого колена съели у вратаря целый год карьеры. Вслед за Куртуа осенью 2023 года Анчелотти терял еще около десятка ключевых футболистов команды. "Реал" принял кардинальное решение - уволил главного врача команды.

Возможно, доктор виноват в травмах Куртуа, но и сам голкипер не отличается стойким здоровьем.

Неуклюжий, медленный, травматичный, но целеустремлённый

С раннего детства Тибо пробовал себя в разных видах спорта. Занимался гимнастикой. Однако тренеры были не в восторге от маленького нерасторопного Куртуа. Отец Тибо выступал за аматорскую волейбольную команду и, конечно, брал с собой сына. Там Тибо выглядел немного лучше. Родители были уверены, что волейбол - занятие именно для их сына, который выделялся слишком высоким ростом среди сверстников. Правда, некоторые тренеры говорили, что Тибо не стоит заниматься спортом потому, что мальчик предрасположен к травмам. Складывалось впечатления, что несчастные случаи ходят рядом с Тибо - перелом ноги, вывих пальца, травма головы. Примечательно, что повреждения Тибо получал не только на тренировках, а и дома. Тибо мог задуматься и не заметить на своем пути шкаф или стол. После столкновений с мебелью следовали посещения детской травматологии.

Во дворе Тибо, как и все мальчишки, бегал с мячом, подражая футбольным кумирам. Неплохо получались дальние удары. В борьбе за мяч Тибо всегда выходил победителем благодаря своему росту. Однако со скоростью и рывками дела обстояли очень плохо. А если Тибо хотел стать на защиту ворот, мальчишки всегда были против. Все потому, что будущий голкипер отбивал практически все, даже очень сильные и сложные удары.

В какой-то момент Тибо заявил родителям, что хочет заниматься футболом не только во дворе. Скрепя сердцем, отец отвел сына в футбольную секцию. В восемь лет семья Куртуа переехала в Генк, где Тибо с удовольствием продолжил заниматься в футбольной академии местной команды. Юный футболист много тренировался, проявлял чудеса работоспособности и целеустремленности. Тренеры постоянно ставили Тибо на разные позиции для того, чтобы найти ту единственную, на которой парень может раскрыться. Но постоянно повторяли, что в будущем не видят Тибо профессиональным футболистом. Парень выглядел слишком неповоротливым и далеко не гибким для полевого игрока. Случай изменил все. Перед ответственным матчем заболел голкипер. Ничего не придумав, тренеры отправили в ворота самого высокого - Тибо. Юный Куртуа провел восхитительный матч, оставив свои ворота на замке. С тех пор Тибо больше не снимал голкиперские перчатки.

Несмотря на успешно проведенные матчи, многие все равно сомневались, что Тибо следует продолжать заниматься футболом и переходить в молодежную команду. Но, когда Тибо исполнилось 16 лет, судьба еще раз улыбнулась парню. Все голкиперы основной команды "Генка" заболели. Главный тренер обратился за помощью в молодежку. Высокий, мощный Куртуа принял вызов и оправдал надежды тренера.

Ушел из "Генка" со скандалом

К 19-ти годам Тибо Куртуа настолько прокачал свои голкиперские способности, что стал незаменимым вратарем "Генка". Матч от матча Куртуа спасал команду от поражений. В итоге заслужил признание тренерского штаба и любовь болельщиков. Куртуа стал лучшим футболистом года не только "Генка", а и бельгийского чемпионата (сезон 2010/2011).

К Тибо начали проявлять интерес клубы Англии. Голкипер получил предложение от "Челси" и "Тоттенхэма". "Шпоры" не произвели впечатление на Тибо. А в "Челси" он готов был отправиться первым же рейсом.

Но "Генк" не рассматривал трансфер своей молодой звезды, утверждая, что футболисту стоит еще несколько лет провести в Бельгии, многому научиться и лишь потом двигаться дальше. Тибо же был уверен, что процесс развития в Англии будет гораздо эффективней. Поняв, что "Генк" не собирается продавать его в "Челси", Тибо устроил забастовку - не приходил на тренировки и пропустил несколько официальных матчей. Руководству клуба ничего не оставалось, как отпустить голкипера в Англию.

Болельщики "Атлетико Мадрид" и "Челси" ненавидят Куртуа

Остановка в Англии оказалась у Куртуа короткой. Не успев подписать контракт с "Челси", голкипер отправился в "Атлетико Мадрид" (аренда), где провел очень яркие три сезона - чемпион Ла Лиги, Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА и Кубка Испании. Но красиво завершить сотрудничество с мадридским клубом Куртуа не смог. Уходя, Тибо обвинил Диего Симеоне в тоталитаризме и демагогии, не забыв всем напомнить, что мечтает играть за "Реал".

Вернувшись в "Челси", Куртуа продолжил заявлять о себе, как об одном из лучших голкиперов Европы. Вполне успешные сезоны немного омрачились пропущенными голами, особенно в Лиге чемпионов от Лионеля Месси. Мячи аргентинца проскочили между ног голкипера, а болельщики сочинили множество мемов. Но это никак не повлияло на хорошее расположение фанов "Челси" к бельгийцу.

За год до завершения контракта с английским клубом у Куртуа появилось фантастическое предложение от мадридского "Реала". Понятно, что такой шанс никто не будет упускать, тем более Тибо Куртуа. "Челси" собирался предложить голкиперу новый, более выгодный контракт. Но клуб не успел. Еще не забыв печальную ситуацию в "Генке", Куртуа решил избавить себя от неприятных разговоров и отправил к руководству своего агента.

После того, как Куртуа подписал контракт с "Реалом", на него обрушился ливень критики со стороны болельщиков "Челси" и "Атлетико". "Синие" считали его предателем потому, что он их бросил. А "матрасники" - за то, что Тибо перешел к их главному сопернику в Ла Лиге.

Конфликт с Кевином де Брюйне

В 2014 году Тибо Куртуа мог не попасть на чемпионат мира. Виной тому - любвеобильность Тибо и предательское отношение к своему партнеру по сборной Кевину де Брюйне.

Каролин (девушка Де Брюйне) полетела со своими друзьями на выходные в Мадрид, где встретила высокого и красивого голкипера "Атлетико". Куртуа быстро покорил сердце принцессы. Он не только галантно развлекал девушку, а и продемонстрировал свои кулинарные способности, чем окончательно заставил Каролин разочароваться в Де Брюйне.

"Кевин никогда ничего подобного не делал", - говорила впоследствии Каролин.

Конечно, узнав об измене Каролин, Де Брюйне забыл о дружбе с Тибо. Руководство сборной Бельгии выразило поддержку Де Брюйне. Главный тренер даже спрашивал у Кевина, стоит ли вызывать Тибо на чемпионат мира. Де Брюйне ответил в стиле рыцаря: "Наши личные отношения не могут касаться футбола". И Куртуа поехал в Бразилию.

Второй раз Куртуа угодил скандал вне футбольного поля, выступая за "Челси". С Каролиной Тибо расстался быстро и вскружил голову Марте Домингес. С новой избранницей у голкипера даже родилась дочь. Однако их отношениям мешало расстояние. Марта жила в Италии. А Куртуа, соответственно, в Англии. Футболист не мог постоянно летать в Мадрид. Одиночество голкипера между тренировками и матчами сглаживали вечеринки с друзьями и посещения различных шоу-программ. На одном из конкурсов красоты Тибо познакомился с моделью Эмили Вахутте и пропал...

Во время ночных прогулок по ночному Лондону Куртуа не потрудился сообщить девушке о том, что у него есть не только гражданская жена, а и ребенок. Отношения с моделью завершились быстро. Но обиженная Эмили написала во всех социальных сетях, какой Тибо Куртуа плохой. К этому времени Марта Домингес родила голкиперу второго ребенка - мальчика. Все любовные новости о Куртуа не ленились освещать папарацци, которые все больше рисовали портрет голкипера-скандалиста, изменника и предателя.

Вероятно, к 2023 году Тибо Куртуа повзрослел и остепенился. Летом бельгийский голкипер пошел под венец с Мишель Герциг.

Скандал в сборной

Длительный период бессменным капитаном сборной Бельгии был Эден Азар. Но бельгиец завершил карьеру футболиста. Доменико Тедеско (главный тренер сборной) отдал капитанскую повязку Кевину де Брюйне. Никто в раздевалке не спорил с решением главного тренера. Но в финале Лиги чемпионов (2022-2023) Кевин травмировался. Бельгия осталась на матчи квалификации к Евро-2024 без капитана. Бельгія залишилася на матчі кваліфікації до Євро-2024 без капітана.

Летом 2023 года Тедеско возложил ответственность в первом матче (Бельгия - Австрия) на Лукаку. А во втором, с Эстонией предполагал, что выведет сборную Куртуа. Не успели утихнуть страсти после матча с Австрией, в котором Бельгии удалось удержать лишь ничью (1:1), как всех ошеломила новость - Тибо Куртуа поругался с тренером и покинул расположение сборной. Таким образом голкипер выразил недовольство, что капитанская повязка досталась Лукаку. Через некоторое время голкипер пытался сгладить острые углы и объяснил свой неожиданный отъезд дискомфортом в колене. Все лето Тедеско и Куртуа пререкались - кто прав, кто виноват. Голкипер утверждал, что тренер был уведомлен о его травме колена. Тедеско же сказал журналистам, что о проблемах со здоровьем Куртуа узнал из социальных сетей отца голкипера. В глазах болельщиков Куртуа предстал предателем.

Неудивительно, что Тедеско, который не отличается мягким характером, больше не вызвал Тибо Куртуа на матчи сборной ни осенью 2023 года, ни весной 2024. Скорее всего, на чемпионате Европы-2024 Тибо Куртуа будет простым зрителем.

Тибо может завершать карьеру хоть сегодня

Если травмы окончательно замучают Тибо Куртуа, завершение карьеры игрока его не испугает. В 2020 году бельгиец стал совладельцем вместе с Борха Иглесиасом испанским "Интер Мадрид" из третьего дивизиона. Самый молодой клуб Испании (основан в 2002 году) не имел достаточных инвестиций для того, чтобы прорваться выше, желательно в Ла Лигу. Но у клуба есть перспектива. Современный мир требует от предпринимателей креативно мыслить. Куртуа и Иглесиас шагают в ногу со временем. Футболисты привлекли в свою компанию киберспортсменов, новичков покупают за биткоины, матчи транслируют бесплатно на Twitch. Мечта - прорваться в Ла Лигу и сыграть с "Барселоной" и "Реал Мадрид" в будущем осуществима. Поэтому, Тибо Куртуа есть чем заняться после завершения карьеры игрока и воплотить все свои знания и навыки уже в другом амплуа.

В любом случае, пропущенный сезон и неопределенность со сроками восстановления Куртуа плюс работоспособность, целеустремленность и терпение Андрея Лунина увеличивает шансы украинца стать первым номером королевского клуба. Если, конечно, Андрей не примет решение покинуть Мадрид и подписать контракт, например, с "Баварией". Немецкие СМИ утверждают, что клуб видит в Лунине замену Мануэлю Нойеру.

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