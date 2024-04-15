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Атлетик - Вильяреал 1:1. Обзор матча и видео голов
Удаление и пенальти на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
В рамках 31 тура Ла Лиги "Атетик" принимал у себя на стадионе "Вильяреал". Матч закончился со счетом 1:1. "Подводная субмарина" пробивала в матче два пенальти Морено на 11-ой минуте не реализовал свой удар, а 90+5 минуте Парехо забил и сравнял счет.
На старте второго тайма "Вильяреал" остался в меньшинстве, удаление получил Санти Комесанья.
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Атлетик" - "Вильяреал".
Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес".
Атлетик - Вильяреал 1:1
Голы: Сансет (66'), Парехо (90+5')
Напомним, что "Атлетик" из Бильбао борется с "Атлетиком" за Лигу Чемпионов. Они занимают 5 место в Ла Лиге, отставая от мадридцев на 4 очка
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