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Примера. Осасуна — Валенсия 0:1. Трагикомедия Будимира в добавленное время

Испания

Выстраданная победа

Примера. Осасуна — Валенсия 0:1. Трагикомедия Будимира в добавленное время

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Валенсия" победила на поле "Осасуны", и в этот раз не обошлось без фарта.

"Летучие мыши" создали только два момента сегодня, и оба в первом тайме. Андре Алмейда по итогу забил гол, убежав в контратаку по правому флангу, а удар Уго Дуро уже в пустые ворота цели не достиг.

"Осасуна", в свою очередь, еще до перерыва пробила в штангу — постарался Мой Гомес.

Во втором тайме хозяева и подавно были единственной командой на поле, которая пыталась что-то создавать. Да, остроты не хватало, но она была, и Будимир чудом не замкнул прострел, да и Эррандо был очень близок.

Кульминация же наступила в добавленное время. Будимир опередил при простреле Гильямона и заработал пенальти, но с точки курьезно забыл пробить. Кажется, хорват ждал, что Мамардашвили сделает движение, но тот не дернулся с места.

В таблице победа подняла "Валенсию" на 7-е место с 47 очками. Если команда Рубена Барахи так и завершит сезон, то попадет в Лигу конференций.

Касательно "Осасуны", то она 11-я с 39 баллами.

31-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Алмейда, 18

"Осасуна": Эррера — Аресо, Давид Гарсия, Эррандо, Крус (Мохика, 58) — Рубен Гарсия (Рауль Гарсия, 76), Монкайола (Ибаньес, 76), Муньос, Мой Гомес — Будимир, Арнаис (Пенья, 76)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Озкачар, Васкес — Фран Перес (Питер Федерико, 79), Пепелу, Герра (Коррея, 88), Диего Лопес (Амалла, 88) — Алмейда (Гильямон, 75) — Дуро (Альберто Мари, 76)

Предупреждения: Дуро, 56, Мамардашвили, 85

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