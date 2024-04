Примера. Осасуна — Валенсия 0:1. Трагикомедия Будимира в добавленное время

“Валенсия" победила на поле "Осасуны", и в этот раз не обошлось без фарта.

"Летучие мыши" создали только два момента сегодня, и оба в первом тайме. Андре Алмейда по итогу забил гол, убежав в контратаку по правому флангу, а удар Уго Дуро уже в пустые ворота цели не достиг.

"Осасуна", в свою очередь, еще до перерыва пробила в штангу — постарался Мой Гомес.

Во втором тайме хозяева и подавно были единственной командой на поле, которая пыталась что-то создавать. Да, остроты не хватало, но она была, и Будимир чудом не замкнул прострел, да и Эррандо был очень близок.

Кульминация же наступила в добавленное время. Будимир опередил при простреле Гильямона и заработал пенальти, но с точки курьезно забыл пробить. Кажется, хорват ждал, что Мамардашвили сделает движение, но тот не дернулся с места.

2 - André Almeida has scored two goals in his last two games for @valenciacf_en in LaLiga, as many goals as he netted in his previous 43 apperances in the competition. Impact. pic.twitter.com/Qgwqxdqv5g