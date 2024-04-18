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Бывший игрок Барселоны может заменить на тренерском мостике Хави в следующем сезоне

Испания

Об этом сообщает ESPN

Бывший игрок Барселоны может заменить на тренерском мостике Хави в следующем сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Затруднительное финансовое положение "Барсы" заставляет клуб не давать гарантий по формированию состава из-за ограничений на трансферном рынке, в то время, как их расходы превышают установленный лимит Ла Лиги в размере 204 млн евро в год. Каталонцы все еще рассматривают другие альтернативы, такие как Ханси Флик и Томас Тухель, но бывший игрок команды Рафаэль Маркес теперь также является долгосрочным вариантом, поскольку клуб знает, что будет трудно предложить такой значительный проект опытному тренеру из-за экономических ограничений, которые они будут иметь в ближайшее трансферное окно.

45-летний мексиканец сначала рассматривался только как потенциальный преемник на случай, если Хави, который объявил в январе, что уйдет в отставку летом после более двух лет работы, не доработает до конца сезона. Бывший защитник "Барселоны" возглавляет команду "Б" клуба, которая борется за выход в Сегунду.

Добавим, что в этом сезоне у каталонцев еще остаются математические шансы выиграть Ла Лигу. "Барселона" отстает на 8 очков от лидера чемпионата "Реала", с которым она встретится уже в это воскресенье на "Сантьяго Бернабеу".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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