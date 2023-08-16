Суперкубок УЕФА
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Манчестер Сити – Севилья. 0:1. Эн-Несири открывает счет ударом головой – Видео
Горожанам теперь нужно отыгрываться
Фото: Getty Image
"Севилья" вышла вперед в Суперкубке УЕФА против "Манчестер Сити". Счет открыл Юссеф Эн-Несири.
Чемпион мира Маркус Акуна получил достаточно времени, чтобы подготовить точный навес прямо на голову Юссефу Эн-Несири. 26-летний марокканец не ошибся и забил гол.
Напомним, что матч проходит в Греции. UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.
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