Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Севилья. 1:1. Палмер сравнивает и оставляет Сити в игре – Видео
Шансы есть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" отыгрывается во втором тайме Суперкубка УЕФА. Коул Палмер забиваеn головой и дает шансы на трофей.
Родри выполнил точную подачу с границы штрафной, а Коул Палмер оказался первым на мяче. Англичанин пробил головой и не оставил шансов вратарю "Севильи".
Напомним, что матч проходит в Греции. UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты
- В бой вступают команды УПЛ. Известны все 16 участников 4-го раунда Кубка Украины
- Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Внимательно ли вы следили за Суперкубком УЕФА в 21 веке? Квиз
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн