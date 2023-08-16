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Манчестер Сити – Севилья. 1:1. Палмер сравнивает и оставляет Сити в игре – Видео

Суперкубок УЕФА
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Манчестер Сити – Севилья. 1:1. Палмер сравнивает и оставляет Сити в игре – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" отыгрывается во втором тайме Суперкубка УЕФА. Коул Палмер забиваеn головой и дает шансы на трофей.

Родри выполнил точную подачу с границы штрафной, а Коул Палмер оказался первым на мяче. Англичанин пробил головой и не оставил шансов вратарю "Севильи".

Напомним, что матч проходит в Греции. UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: Манчестер Сити Севилья
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