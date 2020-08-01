Янг Бойз стал чемпионом Швейцарии в 14-й раз в истории
Гарантировали титул за тур до финиша
Швейцарский "Янг Бойз" в предпоследнем туре Суперлиги с минимальным счётом обыграл "Сьон" (1:0) и стал чемпионом страны.
За тур до окончания чемпионата "Янг Бойз" опередил "Санкт-Галлен", идущий на втором месте на пять очков, что и позволило команде досрочно стать чемпионом Швейцарии.
"Янг Бойз" стал уже 14-кратным чемпионом Швейцарии, выиграв третий подряд свой титул. Чаще него турнир выигрывали "Грассхоппер" (27), "Базель" (20) и "Серветт" (17).
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