AS: Модрич перейдет в клуб MLS, в котором выступал Уэйн Руни

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в MLS. По информации AS и The Athletic, в трансфере 34-летнего обладателя Золотого мяча заинтересован "Ди Си Юнайтед".

Сообщается, что боссы американского клуба уже провели переговоры с агентами хорвата. Ожидается, что переезд игрока из столицы Испании в Вашингтон состоится летом. Таким образом, Лука доиграет сезон в Мадриде. За "сливочных" Модрич выступает с 2012 года, в текущем сезоне хавбек сыграл 14 поединков в Ла Лиге (3 гола и 5 результативных передач).

В ноябре "Ди Си Юнайтед" покинул нападающий Уэйн Руни – англичанин перебрался в "Дерби". Издание AS добавляет, что Лука остается важным игроком в команде Зидана – даже несмотря на стремительный прогресс Вальверде. По крайней мере, в краткосрочной перспективе…