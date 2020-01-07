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AS: Модрич перейдет в клуб MLS, в котором выступал Уэйн Руни

Трансферы
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Приключения хорвата в Америке?

AS: Модрич перейдет в клуб MLS, в котором выступал Уэйн Руни
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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в MLS. По информации AS и The Athletic, в трансфере 34-летнего обладателя Золотого мяча заинтересован "Ди Си Юнайтед".

Сообщается, что боссы американского клуба уже провели переговоры с агентами хорвата. Ожидается, что переезд игрока из столицы Испании в Вашингтон состоится летом. Таким образом, Лука доиграет сезон в Мадриде. За "сливочных" Модрич выступает с 2012 года, в текущем сезоне хавбек сыграл 14 поединков в Ла Лиге (3 гола и 5 результативных передач).

В ноябре "Ди Си Юнайтед" покинул нападающий Уэйн Руни – англичанин перебрался в "Дерби". Издание AS добавляет, что Лука остается важным игроком в команде Зидана – даже несмотря на стремительный прогресс Вальверде. По крайней мере, в краткосрочной перспективе…

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В статье: Лука Модрич Уэйн Руни Реал (Мадрид) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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