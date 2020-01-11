Тоттенхэм ведет переговоры с Интером по продаже Эриксена

"Интер" и "Тоттенхэм" ведут переговоры о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена. Об этом сообщаете журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

"Шпоры" хотят выручить за датчанина, который летом может стать свободным агентом, 20 миллионов евро. "Интер" пытается снизить эти требования лондонцев и включить в сделку хавбека Матиаса Весино. Если этот вариант не устроит "Тоттенхэм", "Интеру" придется увеличить предложение до назначенной лондонцами суммы.

В то же время "Интер" продолжает переговоры с агентами Эриксена по условиям личного контракта с игроком. Стороны обсуждают и возможность трансфера в январе, и в июне.