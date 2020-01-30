Полузащитник Атлетико Паранаэнсе перешел в Лион
За Бруно Гимараэса заплатили 20 млн евро
Хавбек "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараэс стал игроком "Лиона".
Как сообщает официальный сайт французского клуба, "Лион" заплатил бразильской команде 20 млн евро, а также выплатит 20% от будущей продажи футболиста. Полузащитник подписал контракт с клубом до июня 2024 года.
Гимараэсем интересовались многие европейские клубы, включая мадридский "Атлетико", но хавбек выбрал французский чемпионат.
В чемпионате Бразилии прошлого сезона Гимараэс принял участие в 25 матчах. Бразильский полузащитник отметился двумя голами и одним ассистом.
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