Полузащитник Атлетико Паранаэнсе перешел в Лион

Хавбек "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараэс стал игроком "Лиона".

Как сообщает официальный сайт французского клуба, "Лион" заплатил бразильской команде 20 млн евро, а также выплатит 20% от будущей продажи футболиста. Полузащитник подписал контракт с клубом до июня 2024 года.

Гимараэсем интересовались многие европейские клубы, включая мадридский "Атлетико", но хавбек выбрал французский чемпионат.

В чемпионате Бразилии прошлого сезона Гимараэс принял участие в 25 матчах. Бразильский полузащитник отметился двумя голами и одним ассистом.