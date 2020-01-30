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Манчестер Юнайтед отдал защитника в аренду в Эстудиантес

Трансферы
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Речь о Маркосе Рохо

Манчестер Юнайтед отдал защитника в аренду в Эстудиантес
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Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо перешел в "Эстудиантес" на правах арендного соглашения. Пресс-служба аргентинской команды объявляет о переходе футболиста в стан своей команды.

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Интересно, что Рохо – воспитанник "Эстудиантеса", этот клуб был первым в его профессиональной карьере (2008-2010). Защитник "красных дьяволов" будет выступать за аргентинскую команду до лета.

Важную роль в переезде 29-летнего центрбека сыграл президент "Эстудиантеса", бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Себастьян Верон. Именно он убедил Маркоса, что аренда повысит шансы игрока попасть в состав национальной сборной Аргентины на Кубок Америки и доказать Сульшеру свою профпригодность.

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В статье: Маркос Рохо Хуан Себастьян Верон Манчестер Юнайтед Эстудиантес (Ла-Плата)
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