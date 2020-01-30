Манчестер Юнайтед отдал защитника в аренду в Эстудиантес

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо перешел в "Эстудиантес" на правах арендного соглашения. Пресс-служба аргентинской команды объявляет о переходе футболиста в стан своей команды.

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Интересно, что Рохо – воспитанник "Эстудиантеса", этот клуб был первым в его профессиональной карьере (2008-2010). Защитник "красных дьяволов" будет выступать за аргентинскую команду до лета.

???????? Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia ???????? es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad ???? Nos reencontramos en UNO ????



???? ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020

Важную роль в переезде 29-летнего центрбека сыграл президент "Эстудиантеса", бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Себастьян Верон. Именно он убедил Маркоса, что аренда повысит шансы игрока попасть в состав национальной сборной Аргентины на Кубок Америки и доказать Сульшеру свою профпригодность.