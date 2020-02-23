Аякс объявил о трансфере Энтони за 16 млн евро

"Аякс" объявил о подписании вингера "Сан-Паулу" и молодежной сборной Бразилии Энтони. Соглашение с игроком будет рассчитано с 1 июля 2020 по 30 июня 2025 года.

Сумма трансфера составит 15,75 млн евро, а еще шесть млн прописаны в виде бонусов.

"Нужно подождать пару месяцев, прежде, чем Энтони сможет начать играть за нас. Мы подписали его как креативного игрока, который умеет все в атаке. Понятное дело, что летом наш клуб покинут некоторые футболисты. Мы должны это предвидеть, так что здорово, что нам удалось совершить этот трансфер", — заявил спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс.

На счету Энтони 4 гола и 6 ассистов в 32 матчах Бразильской Серии А прошлого сезона.