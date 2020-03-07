Барселона и Реал готовы поспорить за 18-летнего хавбека Челси

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор привлёк внимание "Барселоны" и мадридского "Реала", сообщает El Desmarque.

Испанские гранды давно следят за выступлениями 18-летнего центрхава и предпримут попытки подписать его грядущим летом.

Гилмор перешёл в "Челси" в 2017 году, покинув академию "Рейнджерс". Его контракт с с "Челси" рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Гилмор провёл за первую команду "синих" 6 поединков во всех турнирах.