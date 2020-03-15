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Стало известно, во сколько МЮ обойдётся выкуп Игало у Шанхай Шеньхуа

Трансферы
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30-летний нигериец выступает за "дьяволов" на правах аренды

Стало известно, во сколько МЮ обойдётся выкуп Игало у Шанхай Шеньхуа
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"Шанхай Шеньхуа" запросит у "Манчестер Юнайтед" 15 миллионов фунтов за нападающего Одиона Игало.

30-летний нигериец выступает за "дьяволов" на правах аренды, успев забить четыре гола за новый клуб, чем убедил клуб с "Олд Траффорд" подписать его на постоянной основе. Главный тренер команды Оле Гуннар Сульшер и вовсе ранее публично заявил, что качества Игало потребуются ему и в следующем сезоне.

По информации Daily Mirror, "Шанхай Шеньхуа" собирается обогатиться на спортивных успехах Одиона, потребовав от "Юнайтед" 15 млн. фунтов в качестве компенсации за постоянный трансфер.

Отметим, что в феврале прошлого года "Шанхай Шеньхуа" приобрел Игало у "Чанчунь Ятай" из второго китайского дивизиона всего за 5.3 млн. фунтов.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
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