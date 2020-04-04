Бавария откажется от покупки Сане – СМИ

Интерес "Баварии" к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане существенно упал.

Напомним, "Бавария" пыталась переманить немца с прошлого лета, однако Сане получил травму крестообразных связок колена, что сорвало потенциальный трансфер.

Ранее ожидалось, что по окончании сезона чемпионы немецкой Бундеслиги вернутся за своим соотечественником, который за все месяцы пребывания в лазарете так и не договорился с "Сити" о новом контракте.

Однако Manchester Evening News стало известно от своих источников в Германии, что "Бавария" готова отказаться от покупки Сане в свете экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В Мюнхене прекрасно осведомлены, что уже в следующем году Лерой станет свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт. Это может заставить "Баварию" подождать еще 12 месяцев.

При этом позиция "горожан" остается неизменной. Клуб с "Этихад" по-прежнему открыт к возобновлению переговоров о продлении сотрудничества и не собирается отпускать Сане задешево.