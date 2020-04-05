Робиньо рассказал о том, как сорвался его переход в Челси

Экс-форвард "Манчестер Сити" Робиньо рассказал о том, как в 2008-м году покидал "Реал".

Изначально бразилец собирался перейти в "Челси", однако сделка сорвалась из-за того, что "синие" преждевременно начали продавать футболки с именем игрока, что очень не понравилось "Реалу".

"Моей целью было перейти в "Челси". Сколари сказал, что я помогу их команде сделать шаг вперед. Однако их переговоры с "Реалом" завершились по-плохому. "Реалу" не понравилось, что "Челси" начал продавать футболки с моим именем до заключения сделки.

С шейхом Мансуром, владельцем "Сити", я разговаривал пару раз. Он сказал, что собирается привести в клуб Кака и Месси. Я становился чемпионом во всех командах, где поиграл, за исключением "Сити". Если я о чем-нибудь и жалею, то о том, что не принес "Сити" титул. Только это меня печалит", — цитирует Робиньо Marca.