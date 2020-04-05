Реал может продать Бэйла и Хамеса. чтобы покрыть расходы по зарплатам во время карантина
Данное решение позволит "сливочным" сэкономить 75 млн евро
По информации As, мадридский "Реал" может продать несколько дорогих игроков, чтобы уменьшить вред на клубний бюджет от карантина, который вызван пандемией коронавируса. При этом, сообщается, что у "сливочных" достаточно устойчивое финансовое положение.
Источник сообщает, что руководство мадридцев рассматривает в первую очередь продажу Хамеса и Бэйла. Трансферы этих полузащитников позволят "Реалу" сэкономить 75 млн евро.
Также, королевский клуб может продать таких футболистов, как Хесус Вальехо, Альваро Одриосола, Дани Себальос, Браим Диас и Мариан Диас.
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Источник:As
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