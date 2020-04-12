Саньоль: Договорился о трансфере Варана за 5 млн, но в Баварии сказали "нет"

Бывший защитник "Баварии" Вилли Саньоль рассказал о том, как работая скаутом в мюнхенском клубе, договорился о покупке у "Ланса" защитника Рафаэля Варана, сейчас играющего за "Реал". Однако руководством отказалось от этого приобретения.

"Когда я был в "Баварии", мне позвонил друг и сказал, что мне нужно срочно приехать в Ланс и посмотреть на суперинтересного игрока. Я посещаю матч, вижу, что Варан играет как опытный футболист. Он действует сначала в центре поля, затем в центре защиты. Полностью очарованный, я возвращаюсь.

В течение 48 часов мне удается договориться с "Лансом" о цене и о возможности проведения товарищеского матча, доходы от которого пошли бы "Лансу". В конечном счете речь шла о 4-5 миллионах евро.

Когда я предоставил досье руководству, мне сообщили, что эта сумма великовата для 18-летнего игрока. Спустя 2 месяца его продали в "Реал" за 10 миллионов евро. Уверен, Варан ни о чем не сожалеет и счастлив.

Ему было 18 лет, он мог выступать в "Баварии" на протяжении 10-12 лет. Клубу не пришлось бы беспокоиться о центральном защитнике 10 лет!" – цитирует Саньоля Goal.